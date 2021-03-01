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Общество

В Смольном рассказали о новом виде автобусов после транспортной реформы

Перевод сферы перевозок на социальные рельсы должен произойти к концу 2021 года
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Коммерческие маршрутки из Петербурга исчезнут, но автобусы малой вместимости все же оставят.

Коммерческие маршрутки из Петербурга исчезнут, но автобусы малой вместимости все же оставят.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава петербургского Комитета по транспорту Кирилл Поляков еще раз рассказал о реформе системы перевозок. Так, к концу 2021 года в городе должны остаться только «социальные» маршруты. А все коммерческие автобусы - пресловутые маршрутки - исчезнут, но не совсем - в Петербурге могут ввести новый подвид транспорта.

- Это не совсем микроавтобусы, есть такой вид подвижного состава, как «Газель-сити», который позволяет обеспечить доступность для маломобильных граждан - он широкие двери, аппарели, человек на инвалидном кресле может заехать в салон. Автобус рассчитан на 17 человек, - рассказал чиновник в эфире телеканала «78».

При этом «маршрутка» будет таковой только по форме, а по сути микроавтобусы будут выполнять обычные рейсы с остановками только в стационарных местах и т.д.

При этом весь транспорт в Петербурге будет социальным, то есть с льготами для пенсионеров, многодетных и других горожан.

- Также этот набор льгот будет распространяться на межрегиональные и пригородные маршруты, которые идут до ближайших поселков и городов, расположенных на территории Ленобласти, - отметил Поляков.