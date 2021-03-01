На профессора петербургского вуза, отрицавшего холокост, хотят завести уголовное дело

На Владимира Матвеева хотят завести дело за реабилитацию нацизма. Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура Ленобласти потребовала возбудить уголовное дело в отношении преподавателя двух петербургских вузов Владимира Матвеева, который во время вебинара для областных учителей истории начал отрицать холокост.

- В ходе выступления один из лекторов в утвердительной форме сообщил слушателям вебинара, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было, назвал холокост «мифом» и «выдумкой», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Горькая ирония заключалась в том, что целью обучающего вебинара была подготовка педагогов к проведению в школах уроков памяти жертв холокоста и воинов Красной армии, освободившей узников концлагеря «Аушвиц» в Освенциме.

По мнению прокуратуры, профессор публично совершил отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала. А соответственно, действия лектора подпадают под статью «реабилитация нацизма». Максимальное наказание по ней - три года лишения свободы.