Памятник врачам, погибшим от коронавируса, установят в Петербурге 4 марта

В Петербурге появится памятник врачам, умершим от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 4 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге состоится открытие памятника, посвященного врачам, погибшим от коронавируса. За время пандемии в городе умерло много медиков, которые боролись с инфекцией, спасая жизнь тысячи людей. Монумент "Печальный Ангел" появится на набережной реки Карповки.

- Они ушли Ангелами на небо, чтобы сохранить этот город и своих пациентов, родных, близких, коллег. Печальный ангел, как продолжение "Стены Памяти", - рассказали инициаторы создания монумента в группе "Стена Памяти" в Facebook.

Памятник "Печальный Ангел" установят на набережной реки Карповки / Фото: "Стена памяти" Facebook

"Ангела" создал скульптор Роман Шустров. Открытие состоится 4 марта в 12:00.

Стена памяти в Петербурге появилась в апреле прошлого года. Горожане сами создали стихийный мемориал на Малой Садовой улице. Они приносили портреты врачей и медсестер, погибших от коронавируса. Здесь же люди возлагали цветы и зажигали свечи.