По факту обнаружения тела младенца в Петербурге начата доследственная проверка

СК проверяет обстоятельства смерти новорожденного младенца. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту обнаружения тела младенца. Страшную находку днем 1 марта сделали жители города Колпино.

- В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, проводятся иные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, - сообщает пресс-служба Следкома.

По данным правоохранительных органов, новорожденному мальчику было около 38 недель. Труп малыша был завернут в одеяло и лежал в полиэтиленовом пакете у мусорного контейнера. Рядом находилась бутылочка.

Позднее оказалось, что пакет к контейнеру вынесла женщина дворник, нашедшая его на чердаке одного из соседних домов. Она просто не поняла, что лежит внутри. Мать ребенка ищут.