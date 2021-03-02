Грачи прилетели в Петербург в начале весны

В Петербург прилетели первые грачи Фото: Алексей ФОКИН

В Санкт-Петербург прилетели грачи. Пернатых вестников весны заметили в понедельник, 1 марта 2021 года, в районе Красного Села. Это значит, что птицы возвращаются в родные края и скоро город ждет потепление. Об этом "Невским новостям" рассказал биолог, кандидат наук и автор канала "Каждой трави по паре" Павел Глазков.

- Вчера появилась информация, что в районе Красного Села видели свою грачей из 14 птиц, - поведал Глазков.

Не заметить грачей сложно, ведь они очень громко сообщают о своем прибытии.

Однако биолог отметил, что в последние годы птицы часто остаются зимовать в нашем регионе и не улетают на юга. Есть вероятность, что грачи, которых заметили в Петербурге, просто перебрались поближе к городу.

Добавим, что в Северной столице уже пробились подснежники. Нежные цветы заметили в Московском районе города и Ботаническом саду.