Юные петербуржцы нарисовали гигантскую картину о борьбе с коронавирусом

Петербургские дети нарисовали огромную картину в благодарность врачам, которые борются с коронавирусом. Фото: vk.com/mi_risyem

В детской больнице имени Филатова повесили гигантскую картину о борьбе с коронавирусом. На полотне, размером 3,5 на 2 метра, запечатлен нелегкий труд медработников, которых окружают благодарные семьи. По словам руководителя проекта «Рисуем вместе» Валерии Лошак, картину повесили в приемном отделении медучреждения, где маленькие пациенты смогут рассматривать детали сюжета, ожидая приема в очереди к врачу.

Картину приютила детская больница №5 имени Филатова. Фото: instagram.com/loshak_studio

- В сложные период пандемии дети посвящают свое творчество подвигу враче. В проекте по созданию картины «Борьба с коронавирусом» приняли участие более 70 детей. Размеры полотна – 350х200 сантиметров, - сообщается на табличке, расположенной рядом с картиной.

Добавим, что к началу марта в Санкт-Петербурге замедлилось стихание второй волны пандемии. Накануне суточное число больных COVID-19 увеличилось на 189% по сравнению с прошлым вторником.