Сильный снег накрыл окраины Петербурга днем 4 марта

В Петербург опять пришел снег. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сильный снегопад накрыл окраины Петербурга днем 4 марта. Осадки, которые обещали синоптики, обрушились на город и соседние с мегаполисом районы Ленобласти ближе к 16:00. Видео метели снял корреспондент «Комсомолки», живущий на Петергофском шоссе.

- Началось, заметает по-взрослому. Вот вам и весна, - сообщил сотрудник «КП».

И если в центре города снегопад пока незаметен, то, судя по данным онлайн-сервиса Яндекс.Погода, окраины Петербурга уже в снегу. Кое-где он мокрый, вместе с редкими каплями дождя.

Снегопад отмечен в Сертолово, Парголово, Песочном, Мурино и Кудрово. А также в районе Никольского, Отрадного, Красного Села, Стрельны и Ломоносова.

В течение часа снегопад должен пройти через весь Петербург, а к 17:00 из-за туч вновь выглянет солнце и осадки прекратятся.

Напомним, что по словам главного синоптика Александра Колесова, на этой неделе в Петербург вернутся сильные ветра, снегопады и начнется похолодание.