Молодого мужчину задержали по подозрению в убийстве замужней любовницы в Ленобласти

Труп замужней женщины нашли в квартире с молодым любовником в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборгском районе Ленинградской области нашли труп женщины. Вечером в четверг, 4 марта 2021 года, в квартире дома 15 по Бумажной улице города Каменногорск было обнаружено тело 52-летней хозяйки жилья. На лице женщины были видны ссадины.

- Муж умершей рассказал, что его супруга неделю пила спиртные напитки и отсутствовала дома, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В той же квартире, где обнаружили труп, полицейские задержали молодого любовника женщины. Он стал главным подозреваемым в убийстве. 28-летнего безработного мужчину доставили в отделение полиции, где составили на него протокол. Ранее парень был судим в Петербурге за употребление наркотиков.

Напомним, что на днях полицейские спасли женщину, которую пытался убить муж. Разъяренный мужчина также избил своего старшего сына.