"Борец за правду" снова "заминировал" Пулково, петербургские суды и аппарат уполномоченного по правам человека

Пулково и петербургские суды "заминировал борец за правду" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН в четверг, 4 марта 2021 года, были вынуждены проверить десятки зданий из-за ложных сообщений о заминировании. Днем на почту почту аппарата Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области и аэропорта Пулково поступили письма с угрозами.

- Ваше здание в тротиловых шашках. Ведется наблюдение за входами и подъездами, при появлении оцепления и взрывотехников будет активирована взрывчатка. Также заминированы все суды и судебные участки Петербурга, - говорилось в письме.

Как сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах, автором посланий снова стал некий "борец за правду". Ранее он уже "минировал" здание петербургского телеканала. Инкогнито заявляет, что угрозы продолжат приходить до тех пор, пока не начнется расследование в отношение некой "китайской мафии". В письмах указаны имена, даты рождения и номера паспортов "преступников".