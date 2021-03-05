Смольный заявил о нестабильном спаде второй волны пандемии в Санкт-Петербурге

Межведомственный совет по борьбе с COVID-19 в Петербурге представил свежий отчет об эпидситуации. Фото: Артем КИЛЬКИН

Межведомственный совет по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге заявил о медленном и нестабильном спаде второй волны пандемии. Эксперты при Смольном уверены, что самым надежным способом улучшить эпидситуацию является массовая вакцинация населения. Что касается сухих цифр, то число больных инфекцией, по сравнению с прошлой пятницей, даже снизилось, но незначительно – на 1,53%.

- Суточное количество выздоровевших за неделю выросло на 55,43%. Уменьшилось число госпитализаций взрослых пациентов – на 12,09%. В группе активных больных незначительно увеличилась доля стационарных пациентов. Доля амбулаторных активных больных уменьшилась на 18 %, - сообщается в свежем отчете городского Межведомственного совета.

Добавим, что статистика по коронавирусу в Петербурге действительно скачет. Стоит вспомнить хотя бы то, что 3 марта количество зараженных инфекцией взлетело на 426%.