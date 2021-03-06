В Петербург впервые привезли 1 тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона»

В Санкт-Петербург впервые за пандемию привезли вакцину "ЭпиВакКорона". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге поступила первая партия второй отечественной вакцины от COVID-19 – «ЭпиВакКорона». Ранее, напомним, в городе прививали только «Спутником V». В Смольном обещали, что в марте у жителей Северной столицы появится выбор вакцин. Похоже, все к этому идет. Однако партия «ЭпиВакКороны» пока что совсем небольшая.

- В город поступило почти 350 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 1 тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона». Первую прививку уже получили свыше 260 тысяч петербуржцев. Закончили прививочный цикл более 120 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в городе сохраняется тренд на стихание второй волны коронавируса. Но в последние дни эпидситуация крайне нестабильна. Судьба города, по мнению властей, в руках его жителей – все сложится благополучно, если люди будут активнее участвовать в вакцинации.