Сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу, обвинили в покушении на убийство

СК задержал сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Громкое дело сиделки, избившей 98-летнюю жительницу блокадного Ленинграда, переквалифицировали на более тяжкую статью – покушение на убийство. Напомним, 49-летняя женщина на второй день работы изрядно выпила и принялась издеваться над старушкой. К счастью, крики пенсионерки услышали соседи. Изначально сиделку обвинили в угрозе убийством. Но следователи дождались результаты обследования блокадницы.

- Согласно уточненному диагнозу, бабушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сдавление головного мозга, множественные ушибы головы. Сначала в отношении сиделки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, но теперь ее задержали и поместили в изолятор, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что медики оценивают общее состояние пострадавшей блокадницы как удовлетворительное.