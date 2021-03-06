Смольный отказался признать здание ВНИИБ объектом культурного наследия

КГИОП отказался включить здание бывшего НИИ бумаги в Петербурге в список объектов культурного наследия. Фото: vk.com/vniib

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) повторно отказался включить здание бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности в список объектов культурного наследия. Напомним, защитники «сталинки», находящейся на 2-м Муринском проспекте, хотят добиться обратного. Они боятся, что арендатор территории в будущем получит разрешение на снос.

- Отказать во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия. Исключить объект из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, - говориться в документе, опубликованном КГИОП на сайте Смольного.

Но сначала распоряжение должно пройти антикоррупционную экспертизу, чтобы вступить в силу. Защитники «сталинки» возмущены и вновь собираются устраивать народный сход.

К слову, в ноябре суд приостановил работы на территории здания бывшего НИИ бумаги. Активисты тогда назвали это большой, но временной победой.