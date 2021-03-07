Неизвестное граффити с Никулиным обнаружили во дворах Петербурга

Ранее Никулин уже становился героем стрит-арта в Ленобласти. Фото: @irina.s_mirnova

Граффити-портрет Юрия Никулина заметила петербурженка Ирина на одной из подстанций у дома №13 по Авиационной улице.

– Это граффити обнаружено случайно во дворах по дороге на работу, – сообщила Ирина в сети и опубликовала снимок с граффити три дня назад.

Творение копирует известный фотопортрет Никулина, а рядом с ним красуется его цитата: «Много хорошего можно сделать, если у тебя хорошее настроение».

Граффити по стилю не похоже на другие работы известных уличных художников Петербурга. Немудрено, если вскоре стрит-арт с Никулиным закрасят, ведь, несмотря на благую цель, размещать граффити здесь нельзя. Впрочем, пока жалоб на «разрисованную» постройку на портал «Наш Санкт-Петербург» не поступило.

Кстати, ранее Никулин уже становился героем стрит-арта в Ленобласти: в поселке Тельмана в 2018 году появился его портрет в образе военного журналиста из кинофильма «Двадцать дней без войны».