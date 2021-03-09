Техническая неисправность задержала «Сапсан» по пути из Петербурга в Москву

Из-за неисправности "Сапсан" Петербург-Москва опоздал в столицу на час. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С серьезной задержкой прибыл в столицу России скоростной «Сапсан», шедший из Петербурга. По дороге в Москву на пути состава произошло небольшое ЧП, которое и стало причиной неприятностей для пассажиров. Особенно обидно, что все стряслось в праздничный день, 8 марта.

- В 14 часов 40 минут на перегоне между станциями Угловка и Алешинка Октябрьской железной дороги по причине технической неисправности был остановлен поезд № 765 «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург - Москва. Состав отправился со станции Бологое с задержкой в 11 минут, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Казалось бы, скоростной поезд мог легко нагнать небольшое отставание от графика, но технические проблемы не дали «Сапсану» разогнаться и реализовать весь смысл своего существования. Из-за ограничения скорости, задержка по прибытии в Москву составила более часа.

Напомним, что время в пути между столицами на «Сапсане» составляет от 3,5 до 4 часов. При этом его планируется сократить до 3 часов. Но по новой высокоскоростной магистрали «Москва-Новгород-Петербург» поезда должны ходить еще быстрее: от 2,5 часов.