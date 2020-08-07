Строительство высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург могут начать в 2022 году

Строительство ВСМ Москва-Петербург могут начать уже в 2022 году. Фото: Александр ГЛУЗ

Работы по строительству железнодорожной высокоскоростной (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург могут начаться уже в 2022 году. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, который приехал в Ленобласть на открытие объездной автодороги вокруг Гатчины.

- Мы смотрим на этот проект с большой надеждой. Приступим к началу его реализации, я думаю, что в 2022 году, - сказал Дитрих, отметив, что проект входит перспективный план развития железных дорог России.

Сейчас, по словам министра, уже идет проектирование ветки.

Отметим, что по ранним планам сдать готовый проект должны были до 2023 года, теперь, видимо, сроки немного сократились.

А первые пассажирские поезда по ВСМ от Москвы до Петербурга собираются запустить уже в конце 2026 года. Стоимость строительства оценивается в 1,7 триллиона рублей.

Согласно расчетам, поезда будут развивать скорость в 350-400 километров в час, а время в пути из одной столицы в другую составит 2,5 часа.

Примерная цена билета на 2018-й год составляла 3800 рублей, однако Минтранс уверен в выходе на операционную прибыль уже через год эксплуатации магистрали.

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