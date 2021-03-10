Названа сумма денег, украденных грабителем из банка в Петербурге

Полиция ищет грабителя, который унес 2,5 миллиона рублей из банка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция назвала сумму денег, которую украл из отделения банка грабитель. Вечером 9 марта он пришел в офис на Индустриальном проспекте, захватив гранату. Кассир не стала противиться и отдала все наличные.

- 9 марта в 16:55 неизвестный мужчина вошел в помещение финансово-кредитной организации и, угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал выдать денежные средства. Женщина-кассир выполнила требование и передала средства неизвестному, который после этого скрылся. Ущерб составил 2 588 000 рублей - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По горячим следам задержать грабителя не удалось, сейчас следователи пытаются установить его личность. Ведутся оперативно-розыскные работы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Виновному грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.