Пассажиров метро Петербурга попросили выбрасывать чеки в урны

Петербуржцев призвали выбрасывать чеки в урны в метро Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пассажиров метрополитена Санкт-Петербурга попросили быть более внимательными и выбрасывать чеки в урны. С таким призывом в среду, 10 марта 2021 года, обратилась пресс-служба подземки к горожанам. Так станции метро будут оставаться в чистоте и опрятности.

- При покупке жетонов и проездных документов не оставляйте чеки на кассовых окнах, - попросили в метро.

Специально для чеков в каждом вестибюле в районе кассовых зон расположены стойки с прозрачными пакетами – они как раз предназначены для бумажного мусора. Также же боксы установлены возле терминалов на каждом терминале по продаже и пополнению проездных билетов.

Петербургский метрополитен часто призывает пассажиров быть аккуратными и внимательными. Так, ранее в вагонах поездов появились новые плакаты с призывом снимать рюкзаки, особенно во время час пика, чтобы не доставлять никому дискомфорта.