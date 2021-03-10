Еще три аниме и мангу запретил суд Петербурга

Еще три аниме запретили суды Петербурга 10 марта / Скрин: "Загадка дьявола"

Суд Санкт-Петербурга запретил очередную "пачку" аниме. Заседание состоялось в среду, 10 марта 2021 года, в Московском районном суде. На этот раз запрещенными для распространения в России стали вновь "Загадка дьявола", "Токийский гуль" и "Класс убийц". Последний стал запрещен не только сериал, но и манга - текстовая версия истории.

- Суд вынес решение по административным искам прокурора о признании данных аниме запрещенными для распространения на территории России, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, массовый запрет японских мультсериалов в Петербурге начался еще в конце января. В исках прокуроров и экспертов отмечается, что аниме негативно влияет на детей и подростков, является опасным и разрушительным для психики. В первую очередь запрещенными стали культовые сериалы "Тетрадь смерти" и "Инуяшики".

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