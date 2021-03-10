Льготникам отменили право оформлять несколько проездных в Петербурге

ЗакС Петербурга отменил право льготникам оформлять несколько проездных билетов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге у льготников забрали возможность оформлять несколько бесплатных проездных билетов. Такие поправки в закон были приняты Законодательным собранием в среду, 10 марта 2021 года.

- Гражданину, имеющему право на получение льготного проезда на социальных маршрутах наземного транспорта и метро одновременного по нескольким основаниям, будет предоставляться возможность оформлять билет только по одному из них, - говорится в документе.

По какому именно оформлять проездной, льготник будет выбирать сам.

Напомним, что такая мера принята для того, чтобы льготные билеты не попадали в руки людей, которые не имеют на них право. Так, в сентябре-октябре 2020 Смольный выявил более 1,7 тысячи таких людей.

- Недополученный доход общественного транспорта составил как минимум 8,8 миллиона рублей, - пояснил председатель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков.