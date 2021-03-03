Депутаты Петербурга выступили за «ковидные» выплаты учителям и против двух проездных у льготников

Парламент предлагает поддержать учителей единовременными выплатами от 10 000 до 20 000 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

УЧИТЕЛЯМ – ДЕНЬГИ

Депутаты Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко направили запрос в Смольный с просьбой выдать педагогам, которые работали в пандемию, единовременные выплаты.

– Многие преподаватели заразились коронавирусом, исполняя служебные обязанности, при этом пособия по болезни оказались ниже, чем зарплата за тот же период. Получается, что никакого возмещения вреда своему здоровью они не получили, – подытожила Дмитриева. – Те же педагоги, которые продолжали работать, брали на себя дополнительную нагрузку либо трудились в два раза больше – одновременно и в очном, и в дистанционном режиме.

Парламент предлагает поддержать учителей – а их в городе насчитывается 37 000 человек – единовременными выплатами от 10 000 до 20 000 рублей.

ЛЬГОТНЫМ ПРОЕЗДНЫМ – СЧЕТ

Проблему льготников, которые оформляют сразу несколько проездных, а потом раздают их всей родне, решат поправкой в Социальный кодекс. Вскоре льготник сможет оформить на себя лишь один билет.

– Практика проверок на транспорте показывает, что по льготным проездным часто ездят лица, которые на это права не имеют: в четвертом квартале 2019-го, когда мы столкнулись с этим впервые, выявили 110 таких пассажиров, а в сентябре-октябре 2020-го – уже 1770 человек, – объяснил представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков. – Недополученный доход общественного транспорта составил как минимум 8,8 миллиона рублей.

Хитрые льготники нанесли общественному транспорту ущерба на 8,8 миллиона рублей. Фото: Тимур ХАНОВ

Чтобы льготник не смог оформить на себя несколько билетов – например, одни на метро, второй – на наземку, в систему введут специальную пометку. Если она есть, то еще один проездной пассажиру не продадут, пока он не «откатает» или не заблокирует действующий.

БАЛКОНАМ – ОСТЕКЛЕНИЕ

Закон о «балконной амнистии» был принят еще в прошлом году. Он освободил от штрафов хозяев балконов и лоджий, остекленных до 2021 года, а остальным дал срок на согласование до 2030 года. Требовать узаконить новое остекление или же разобрать его начнут уже в 2028-ом.

Сегодняшняя поправка в региональный закон «О благоустройстве», прошедшая второе чтение, – продолжение «балконной амнистии». За владельцами лоджий и балконов, остекленных раньше 11 января 2020-го, закрепят право жить без штрафов и лишних согласований.

– Вопрос балконов мы будет держать на контроле и дальше, – пообещал председатель парламента Вячеслав Макаров. – По историческому центру это ударить не должно. Большинство случаев – в спальных районах, а там жители имеют на это право: все-таки у нас северный город.

КСТАТИ: Почетными гражданами вызвались быть четверо

Четыре человека подали в срок документы на присвоение им звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» в этом году: директор НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский, народный артист России Борис Эйфман, научный руководитель Политеха Юрий Васильев и гендиректор фармацевтической компании «Биокад» Дмитрий Морозов. Кто пополнит ряд почетных петербуржцев, станет известно в мае.

А В ЭТО ВРЕМЯ: Муниципалы ответят за детские площадки

С 1 января органам местного самоуправления Петербурга целиком вверили детские и спортивные внутриквартальные площадки, в том числе и их освещение. По словам председателя Комитета территориального развития Санкт-Петербурга Андрея Чапурова, из 13 000 площадок фонарей требуют 2800, но только 900 из них попали в адресную программу «Ленсвета».

На содержание площадки передали муниципалам еще год назад. За это время в собственность местных властей оформили 30 объектов из 200. Еще 300 площадок оказались бесхозными, и их нужно взять на баланс. Из них 24 демонтируют, так как они морально устарели и стали опасными для детей (на этих местах поставят новые игровые городки), а остальные хотят отремонтировать. Правда, все это дело будущего: финансовый вопрос разрешат только в рамках подготовки бюджета на 2022 год.

300 площадок оказались бесхозными, и их нужно взять на баланс. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Проблема бесхозных детских площадок и зеленых зон ждет толчка: это огромный массив, более 500 гектаров, – отметил председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов. – Мы готовы взять их на содержание, но надеемся на поддержку.

Отчитываясь перед ЗакСобранием, глава Комитета территориального развития упомянул, что нарушений в ходе формирования и исполнения муниципальных бюджетов за 2020 год стало в два раза меньше. Тем не менее, сумма нарушений солидная – 301 миллион рублей. Еще 25 случаев нарушений были связаны с подачей деклараций о доходах мундепов, из-за чего 11 из них лишились мандатов.

КОНКРЕТНО:

– В целом приняли законопроект об упрощенном использовании герба Петербурга на общественном наземном транспорте, судах и такси;

– За основу приняли изменение в закон «О градостроительной деятельности», которое упорядочит и детализирует Генплан;

– Второе чтение прошла поправка в закон о контроле над соблюдением требований к перевозкам пассажиров и багажа легковым такси: авто по вызовы, а также автовокзалы и автостанции обяжут быть доступными для инвалидов.