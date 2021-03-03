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Общество

Депутаты Петербурга выступили за «ковидные» выплаты учителям и против двух проездных у льготников

Первое весеннее заседание ЗакСа в 2021 году объединилось сразу несколько социальных инициатив
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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Парламент предлагает поддержать учителей единовременными выплатами от 10 000 до 20 000 рублей.

Парламент предлагает поддержать учителей единовременными выплатами от 10 000 до 20 000 рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

УЧИТЕЛЯМ – ДЕНЬГИ

Депутаты Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко направили запрос в Смольный с просьбой выдать педагогам, которые работали в пандемию, единовременные выплаты.

– Многие преподаватели заразились коронавирусом, исполняя служебные обязанности, при этом пособия по болезни оказались ниже, чем зарплата за тот же период. Получается, что никакого возмещения вреда своему здоровью они не получили, – подытожила Дмитриева. – Те же педагоги, которые продолжали работать, брали на себя дополнительную нагрузку либо трудились в два раза больше – одновременно и в очном, и в дистанционном режиме.

Парламент предлагает поддержать учителей – а их в городе насчитывается 37 000 человек – единовременными выплатами от 10 000 до 20 000 рублей.

ЛЬГОТНЫМ ПРОЕЗДНЫМ – СЧЕТ

Проблему льготников, которые оформляют сразу несколько проездных, а потом раздают их всей родне, решат поправкой в Социальный кодекс. Вскоре льготник сможет оформить на себя лишь один билет.

– Практика проверок на транспорте показывает, что по льготным проездным часто ездят лица, которые на это права не имеют: в четвертом квартале 2019-го, когда мы столкнулись с этим впервые, выявили 110 таких пассажиров, а в сентябре-октябре 2020-го – уже 1770 человек, – объяснил представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков. – Недополученный доход общественного транспорта составил как минимум 8,8 миллиона рублей.

Хитрые льготники нанесли общественному транспорту ущерба на 8,8 миллиона рублей.

Хитрые льготники нанесли общественному транспорту ущерба на 8,8 миллиона рублей.

Фото: Тимур ХАНОВ

Чтобы льготник не смог оформить на себя несколько билетов – например, одни на метро, второй – на наземку, в систему введут специальную пометку. Если она есть, то еще один проездной пассажиру не продадут, пока он не «откатает» или не заблокирует действующий.

БАЛКОНАМ – ОСТЕКЛЕНИЕ

Закон о «балконной амнистии» был принят еще в прошлом году. Он освободил от штрафов хозяев балконов и лоджий, остекленных до 2021 года, а остальным дал срок на согласование до 2030 года. Требовать узаконить новое остекление или же разобрать его начнут уже в 2028-ом.

Сегодняшняя поправка в региональный закон «О благоустройстве», прошедшая второе чтение, – продолжение «балконной амнистии». За владельцами лоджий и балконов, остекленных раньше 11 января 2020-го, закрепят право жить без штрафов и лишних согласований.

– Вопрос балконов мы будет держать на контроле и дальше, – пообещал председатель парламента Вячеслав Макаров. – По историческому центру это ударить не должно. Большинство случаев – в спальных районах, а там жители имеют на это право: все-таки у нас северный город.

КСТАТИ: Почетными гражданами вызвались быть четверо

Четыре человека подали в срок документы на присвоение им звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» в этом году: директор НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский, народный артист России Борис Эйфман, научный руководитель Политеха Юрий Васильев и гендиректор фармацевтической компании «Биокад» Дмитрий Морозов. Кто пополнит ряд почетных петербуржцев, станет известно в мае.

А В ЭТО ВРЕМЯ: Муниципалы ответят за детские площадки

С 1 января органам местного самоуправления Петербурга целиком вверили детские и спортивные внутриквартальные площадки, в том числе и их освещение. По словам председателя Комитета территориального развития Санкт-Петербурга Андрея Чапурова, из 13 000 площадок фонарей требуют 2800, но только 900 из них попали в адресную программу «Ленсвета».

На содержание площадки передали муниципалам еще год назад. За это время в собственность местных властей оформили 30 объектов из 200. Еще 300 площадок оказались бесхозными, и их нужно взять на баланс. Из них 24 демонтируют, так как они морально устарели и стали опасными для детей (на этих местах поставят новые игровые городки), а остальные хотят отремонтировать. Правда, все это дело будущего: финансовый вопрос разрешат только в рамках подготовки бюджета на 2022 год.

300 площадок оказались бесхозными, и их нужно взять на баланс.

300 площадок оказались бесхозными, и их нужно взять на баланс.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Проблема бесхозных детских площадок и зеленых зон ждет толчка: это огромный массив, более 500 гектаров, – отметил председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов. – Мы готовы взять их на содержание, но надеемся на поддержку.

Отчитываясь перед ЗакСобранием, глава Комитета территориального развития упомянул, что нарушений в ходе формирования и исполнения муниципальных бюджетов за 2020 год стало в два раза меньше. Тем не менее, сумма нарушений солидная – 301 миллион рублей. Еще 25 случаев нарушений были связаны с подачей деклараций о доходах мундепов, из-за чего 11 из них лишились мандатов.

КОНКРЕТНО:

– В целом приняли законопроект об упрощенном использовании герба Петербурга на общественном наземном транспорте, судах и такси;

– За основу приняли изменение в закон «О градостроительной деятельности», которое упорядочит и детализирует Генплан;

– Второе чтение прошла поправка в закон о контроле над соблюдением требований к перевозкам пассажиров и багажа легковым такси: авто по вызовы, а также автовокзалы и автостанции обяжут быть доступными для инвалидов.

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