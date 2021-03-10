Резкое похолодание произойдет в Петербурге в ночь на 11 марта

Лютый мороз ждет Петербург ночью 11 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Весна никак не может вступить в свои полные права в Санкт-Петербурге. МЧС города предупредило местных жителей о том, что в ночь на четверг, 11 марта 2021 года, ожидается лютый мороз. Температура воздуха опустится ниже 20 градусов. Вероятно, синоптики даже зафиксируют очередной "холодный" рекорд.

- По данным синоптиков ночь 11 марта в Санкт-Петербурге ожидается понижение температуры воздуха до минус 20-22 градусов по Цельсия, - сообщили в спасательной службе.

Перепад температуры по сравнению с днем получится не менее 10 градусов. В обеденное время термометры зафиксировали температуру около минус 7 градусов.

Напомним, что минувшая ночь установила морозный рекорд. Так холодно весной не было уже 50 лет. По прогнозу синоптика, уже к 12 марта в Петербург придет циклон, который постепенно все изменит. Ночами еще будет стоять минус, а днем установится положительная температура.