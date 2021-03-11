Почти сотню граффити могут закрасить в центре Санкт-Петербурга

Около сотни граффити требуют закрасить в центре Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга потребовала от нескольких жилищных предприятий закрасить граффити на 93 адресах. Подавляющее большинство из них не претендуют на искусство, а являются обычным вандализмом. Кроме этого чиновники нашли нарушения в работе водосточной системы, которые нужно устранить, пока не началась новая оттепель.

- Замечания по работе в данном направлении получило руководство Жилкомсервиса №2. На данный момент из 60 полученных замечаний более половины уже отработали. Сохраняется одна из проблемных зон – улица Коломенская, где после потепления будут продолжены работы по закраске, - рассказывают в пресс-службе районной администрации.

Ранее в Смольном напомнили правила легального размещения граффити на территории Северной столицы. Придется пройти несколько согласований.