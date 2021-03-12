Второй грузовик рядом с "Газелью" застрял под "Мостом глупости" в Петербурге

Два грузовика за час застряли под "Мостом глупости" в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Знаменитый "Мост глупости" в Санкт-Петербурге, расположенный на Софийской улице, не зря носит такое название. Утром в пятницу, 12 марта 2021 года, под переправой не прошла очередная "Газель". У автомобиля слетел кузов. И пока машина стояла, перегородив одну из полос движения, другой водитель еще одного грузовика решил объехать "Газельку"... и тоже застрял. Итого - два очка в пользу переправы всего за пару часов.

- Кто-то спрашивает про плакаты, рейки ограничительные, другие варианты сигнализации. Вот, наглядно стоит разбитый фургон. Очевидно, что не прошел, но ведь идиот все равно полез. Дело значит в идиотах, - прокомментировал ситуацию в соцсети один из петербуржцев.

До сегодняшнего дня "Мост глупости" прожил без аварий 46 дней. А теперь счетчик сразу пополнился 203-м и 204-м участниками. Увы, ни баннеры, ни предупреждающие знаки так и не помогают водителям, которые норовят проскочить под мостом.