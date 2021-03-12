203-я «Газель» застряла под Мостом Глупости

Уже 203 машины застряли под мостом. Фото: vk.com/spb_today

Очередную, 203-ю по счету жертву поймал коварный Мост Глупости. Полтора месяца здесь не происходило аварий, но 12 марта о конструкцию разбилась новая «Газель». Водитель грузовичка разогнался и начисто снес кузов машины о перекрытие.

- «Слабоумие и отвага», - наверное такой девиз у водителей «Газелей». Очередной под Мостом Глупости, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотография, опубликованных в соцсетях, видно, что сам шофер не пострадал, а вот его машине понадобится серьезный ремонт. При этом водителя не смутил не знак ограничения высоты, установленный прямо у въезда под мост, ни специальная разметка, размещенная на перекрытии.

Интересно, что вслед за аварийной машиной стоял еще один грузовичок.

- Он что, очереди ждет?, - удивились пользователи соцсетей.

Напомним, что ранее перед подъездом стояли ограничительные балки, но их снесли высокими кузовами машин. А советы углубить дорогу показательно отверг сам мост - в феврале 2021 года здесь образовался потоп из-за резкого потепления и таяния снега.