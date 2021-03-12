Проезд под Мостом глупости обещают углубить

Высоту под Мостом глупости хотят увеличить до 4,5 метров. Фото: vk.com/spb_today

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга рассказали, как будут ремонтировать знаменитый Мост глупости. С 13 марта движение под путепроводом закроют, а специалисты приведут в порядок балки моста, о которые постоянно бьются «Газели». Но, возможно, произойдет и то, о чем говорили долгие годы - проезд углубят, доведя его до стандартной высоты. Впрочем, движение под мостом могут и вовсе закрыть.

- Специалисты «Мостотрест» восстановят нижний пояс верхней коробчатой балки пролетного строения моста. После будет проведено дополнительное обследование конструкций и принято решение о запрете проезда автотранспорта под мостом. Далее планируется выполнить капитальный ремонт с доведением габарита проезда до 4,5 метров, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Отметим, что первый этап работ с закрытием движения пройдет в течение двух месяцев, с 13 марта по 15 мая. А сроки капитального ремонта определят по результатам обследования.

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