Знаменитый петербургский Мост глупости закроют на ремонт

За 12 марта о Мост глупости поочередно разбились два грузовика. Причем второй уже видел первое ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Знаменитый Мост глупости, расположенный на Софийской улице в Петербурге, уйдет на ремонт. Уже в ближайшее время здесь закроется движение, а водителям придется ездить в объезд. Что, возможно, и к лучшему: только за один день здесь снесли кузова два грузовика, а общее число ДТП достигло 204 случаев.

- Да, мы ждем сейчас подтверждения от Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, оно должно прийти в течение дня. Пока точной программы работ нет. По поводу углубления проезда под мостом ничего сказать не можем. Точно известно, что будем заниматься балкой на самом мосту, в которую и врезаются машины, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Мостотреста».

Опыт номера 203 не остановил последователей. Фото: vk.com/spb_today

А вот предупредительные знаки и ограничительные подвесные балки на подъезде к путепроводу отремонтируют дорожные службы города.

Необычный экземпляр, легковой. Фото: vk.com/spb_today

Напомним, что Мост глупости был построен в 2009 году при продлении Софийской улицы - самой длинной в России (18,7 км) - до Колпино. Мост проходит по оси улицы над речкой Кузьминской и Ленсоветовской дорогой. По последней и ездят многочисленные газели, автобусы и грузовики, бьющиеся о низкое перекрытие путепровода.

После 150-й аварии общественники поздравили мост. Фото: скрин с twitter.com/Yakshiro

Высота проезда под мостом не превышает 2,7 метра, что сопоставимо с высотой увеличенного кузова «Газели». Широкую известность мост получил, когда 27 мая 2018 года, на День города, здесь разбилась 150-я машина. Тогда общественниками был вывешен «поздравиельный» баннер, а власти Петербурга обратили внимания на проблему.

Картина при ДТП одна и та же. Фото: vk.com/spb_today

После установки ограничителей на подъезде к мосту интенсивность ДТП снизилась, однако уже в январе 2021 года была отмечена 200-я «Газель».

ОБНОВЛЕНО:

Чуть позднее пришел официальный комментарий От комитета по развитию траннспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Ведомство подтверждает, что проезд под мостом углубят.

- Будут проведены работы по восстановлению верхней коробчатой балки пролетного строения моста. После пройдет дополнительное освидетельствование конструкции пролетного строения и принято решение о дальнейшем запрете проезда автотранспорта под мостом.

Далее планируется выполнить капитальный ремонт улицы с доведением габарита проезда до 4,5 метров, что будет соответствовать категории дороги. Сроки и объемы капитального ремонта улицы будут определены позднее, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Срок нового ремонта составит два месяца - с 13 марта по 15 мая.