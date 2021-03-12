Суд не стал заключать в СИЗО 17-летнего петербуржца, обвиняемого в изнасиловании богатой школьницы на вписке

Суд освободил несовершеннолетнего петербуржца, которого обвиняют в изнасиловании 16-летней подруги. Фото: СОЦСЕТИ

Приморский районный суд освободил 17-летнего петербуржца Тимофея (имя изменено – Прим.ред), которого обвиняют в изнасиловании своей 16-летней подруги на вписке. Напомним, девочка из богатой семьи устроила вечеринку с алкоголем и танцовщицами и пригласила туда трех парней-друзей. Бокал за бокалом и ее лишили девственности. Мать уверена, что было групповое изнасилование. Трое друзей и их приятели в шоке от заявлений родительницы девочки и говорят, что все было по обоюдному согласию.

Одному из фигурантов уголовного дела еще нет 18, но следствие настаивало на заключении мальчика под стражу. Суд отказал.

- Тимофею избрали запрет определенных действий по 11 мая 2021 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что трем друзьям грозит до 15 лет колонии за групповое изнасилование несовершеннолетней. Если их вину подтвердят.