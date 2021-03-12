Школьница из богатой семьи устроила вписку с алкоголем и взрослыми играми. Теперь трем ее друзьям грозит 15 лет колонии за изнасилование

Задержаны студент и два школьника Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге следствие по делу, которое прозвали историей "петербургской Дианы Шурыгиной", встало на сторону предполагаемой жертвы. Вписка золотой молодежи прошла в элитной квартире на Крестовском острове. 16-летняя школьница Анна (имя изменено - прим.ред.), как вспоминают участники вечеринки, решила оторваться и пригласила к себе друзей. В гости пришли шестеро парней от 17 до 19 лет. По их рассказам, Аня сама дала денег на алкоголь, поила их и анонсировала игры 18+. На вечеринке была даже аниматорша в костюме свиньи. Так, вечер быстро перестал быть томным, и Анна якобы еще достала и интимные игрушки.

- Аня весь вечер оказывала знаки внимания одному из мальчиков - Сергею, - рассказывала ранее "КП-Петербург" подруга парней. - Она попросила его отнести ее в комнату, что он и сделал. Они целовались, обнимались, позже к ним присоединился еще один парень - Матвей. Он зашел к ним, потом вышел с презервативом и снова вернулся туда.

Парни утверждают, что школьница сама всего хотела Фото: предоставлено участниками сторон

По словам ребят, секс у Анны был с обоими мальчиками, после чего она с ними переписывалась, спрашивала, как дела. Ничего не предвещало того, что через несколько дней ситуация кардинально изменится. Как только мать школьницы узнала о произошедшем, Анна тут же сообщила, что ее изнасиловали. Причем, кроме Сергея и Матвея в заявлении в полицию родительница девушки указала и третьего гостя - Артура.

Мать девушки уверена, что парни все спланировали заранее и подмешали Ане снотворное, чтобы воспользоваться ее бессознательным состоянием.

- Независимый врач установил, что у нее порвана девственная плева, есть травмы и гематомы на теле есть. Это групповое изнасилование с использованием бессознательного состояния потерпевшей, - уверенно заявила "КП-Петербург" мать школьницы Эльвира. изнасилование с использованием бессознательного состояния потерпевшей.

После заявления в полицию было возбуждено уголовное дело, однако следователь поначалу не стал избирать меру пресечения парням. Но после того, как в дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин, молодых людей задержали.

Школьница тяжело пережила случившееся Фото: СОЦСЕТИ

- Задержан 19-летний студент и двое школьников - 17 и 18 лет, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Они дали признательные показания. У них проведены обыски: изъяты оргтехника и цифровые носители.

Для друзей ребят их задержание стало шоком.

- Одному из них точно не в чем признаваться, у него даже секса с ней не было, - недоумевает подруга парней Дарья. - С другими у Ани был секс по обоюдному согласию. В чем они могли признаться, не знаю. Вы, видимо, что-то путаете.

Мать школьницы в свою очередь считает, что следствие поступило правильно.

- Конечно, их задержали, они насильники! - прокричала в трубку журналисту "КП-Петербург" Эльвира. - Есть медицинская экспертиза, которая доказала факт изнасилования. Что вы еще хотели?!

Теперь трем парням светит до 15 лет колонии.

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