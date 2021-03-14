Волонтеры спасли бурундука, забежавшего в дырку в стене

Животное вызволяли около двух часов Фото: СОЦСЕТИ

Волонтерам отряда «Кошкиспас» на днях пришлось выручать необычного подопечного. Помощь спасателей потребовалась бурундуку, который забежал в дырку около труб. История оказалась прозаичной: хозяйка решила, что ее питомцу не повредит прогулка, и решила вынести его подышать свежим воздухом. Однако зверьку ее решение пришлось не по вкусу, и он сделал ноги, едва покинув квартиру.

Удавку, чтобы поймать бурундука, смастерили из подручных средств Фото: СОЦСЕТИ

- Бурундук оказался против поменять теплую квартиру на сырую улицу и по пути сбежал в дыру около труб. Хозяйка не смогла достать его сама, а потому обратилась к спасателям, - сообщают волонтеры на своей странице «ВКонтакте».

Зверек отказывался идти на прогулку и решил спрятаться Фото: СОЦСЕТИ

Чтобы вызволить напуганного бурундука, спасателям пришлось проявить изобретательность и смастерить из подручных средств специальную маленькую удавку, чтобы прихватить миниатюрного зверька. В результате почти через два часа питомец был вызволен и возвращен хозяйке.