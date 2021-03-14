Мужчина ударил соседа отверткой в Приморском районе Петербурга

Пострадавший находится в тяжелом состоянии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Конфликт между мужчинами случился в жилом доме на Богатырском проспекте. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, двое соседей повздорили на фоне личной неприязни, и в результате один из них вышел из себя и набросился на другого. Под рукой у злоумышленника находилась отвертка, которой он и ударил своего оппонента в грудь.

- Пострадавший пояснил, что ранение ему нанес сосед 1975 года рождения. Полицейские оперативно задержали злоумышленника и доставили его в территориальный отдел полиции. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован, - передают в региональном главке.

Мужчину, напавшего на своего соседа, стражи порядка задержали. На него заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Все обстоятельства произошедшего уточняются.