Появилось видео пожара на Витебском проспекте, во время которого эвакуировали 70 человек

Клубы дыма вырывались из окна на втором этаже Фото: СОЦСЕТИ

В воскресенье, 14 марта, пожар случился в Московском районе Санкт-Петербурга на Витебском проспекте. Возгорание началось в 11-этажном жилом доме. Как сообщает региональное управление МЧС России, вспыхнула однокомнатная квартира на втором этаже. Позже очевидцы выложили в соцсети видео с места происшествия.

На кадрах любительской съемки видно, как из окна сначала валит густой, серый дым, а потом вырываются языки пламени.

Пожарным пришлось эвакуировать 70 человек Фото: СОЦСЕТИ

- Из-за сильного задымления на нескольких этажах было эвакуировано 70 человек, в том числе 15 человек при помощи спасательных устройств и неходячая женщина с третьего этажа, - отметили в региональном управлении.

Также пожарные выяснили, что загоревшаяся квартира принадлежит мужчине 1938 года рождения. В данный момент он госпитализирован - его доставили для осмотра в больницу.