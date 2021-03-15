Мужчину задержали за секс с 13-летней девочкой на берегу Невы

20-летнего парня задержали за секс с 13-летней девочкой на берегу Невы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала 20-летнего парня за секс 13-летней девочкой. С заявление в отделение МВД по Всеволожскому району обратилась 50-летняя жительница деревни Новосаратовка, которая рассказала о том, что молодой человек совратил ее дочь минувшим летом.

- Женщина пояснила, что парень, приезжий из Ивановской области, занимался сексом с ее дочерью на пляже Невы в деревне Новосаратовка, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Парня задержали в тот же день после заявления у дома 5/1 по Воронцовскому бульвару в Мурино, и отправили в отделение полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что подобная история произошла в Ленобласти с 21-летним парнем. Он около месяца встречался с13-летней девочкой, устраивая встречи у себя дома. Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы.