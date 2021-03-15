Беглов пообещал Петербургу новую поставку вакцины от коронавируса

Александр Беглов пообещал, что в Санкт-Петербург скоро поступит новая партия вакцины от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что в скором времени в город поступит новая и, что самое главное, крупная партия вакцины от коронавируса. Дело в том, что в Северной столице в середине марта наблюдается дефицит первого компонента «Спутника V» - минимум в 20 пунктах. Смольный видит обеспокоенность горожан и призывает не паниковать, ведь прививки точно хватит на неделю.

- К началу этой недели в Санкт-Петербурге уже были вакцинированы 305 тысяч человек. У нас развернута самая обширная в России сеть прививочных пунктов. В ближайшее время ожидаем прибытия в город новой крупной партии вакцины, - подчеркнул губернатор в эфире «Радио России».

Добавим, что в Комздраве предлагают петербуржцам не лениться и записываться в те прививочные пункты, где еще есть вакцина. Сделать это можно крайне удобно – по телефону 122.