Смольный поставил задачу предотвратить третью волну коронавируса в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга планируют предотвратить третью волну коронавируса в городе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга поставили задачу предотвратить появление в городе третьей волны коронавируса. Это озвучил губернатор Александр Беглов в ходе обращения к жителям Северной столицы на «Радио России». По словам градоначальника, необходимо сформировать коллективный иммунитет для борьбы с инфекцией, особенно в преддверии туристического сезона.

- Формирование иммунитета зависит, прежде всего, от масштабов вакцинации. У нас в Петербурге развернута самая обширная в стране сеть прививочных пунктов. Мы уже показали себя сознательным и ответственным сообществом. Но вирус никуда не делся! По-прежнему нужна профилактика – вакцина, средства индивидуальной защиты и социальная дистанция, - произнес губернатор на радиоэфире.

Добавим, что в прививочных медпунктах Петербурга остается вакцины минимум на неделю. Однако вскоре в город поступит новая крупная партия.