Огромная очередь выстроилась за сертификатами в детские лагеря в Петербурге

Огромная очередь выстроилась за сертификатами в детские лагеря Петербурга Фото: Александра СУРИС

Смольный одобрил организацию весенних и летних смен в детских лагерях Санкт-Петербурга. Во вторник, 16 марта 2021 года, в ЦОО "Молодежный" началась выдача сертификатов на весну. В связи с этим с раннего утра петербургские родители выстроились в огромную очередь, чтобы получить сертификат.

- Выдача сертификатов на весеннюю смену производится с 16 по 19 марта в доме 25-27 на Звериной улице, - говорилось в объявлении.

Очередь за сертификатами растянулась вдоль трех домов. Документ дает возможность приобрести путевку в лагерь с 60 процентной скидкой.

- Без них очень дорого, - пояснила "КП-Петербург" одна из петербурженок.

Бесплатно отдохнуть смогут ребята из льготных семей. В этот раз в список попали даже дети медработников, которые помогают городу в борьбе с COVID-19 и непосредственно контактируют с больными. Скидка в 60% предоставляется тем родителям, кто работает и у кого есть дети из спортивных и творческих коллективов, в случае если их организованно направляют на отдых.