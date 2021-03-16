Директора музея, где 16 марта открывается скандальная выставка Евгении Васильевой, срочно вызвали на совещание

В Петербурге 16 марта открывается скандальная выставка Евгении Васильевой. Фото: СОЦСЕТИ

16 марта в Санкт-Петербурге в Музее Академии художеств открывается скандальная выставка экс-чиновницы Евгении Васильевой. Однако попасть туда получится только у ее друзей и приближенных. Как пояснили «Комсомолке» в приемной директора музея Алексея Мудрова, сегодня вход только по личным приглашениям Васильевой, а завтра, 17 марта, экспозиция станет доступна для всех. Сам Мудров ситуацию не комментирует.

- Вы знаете, буквально только что у него началось срочное совещание. И, боюсь, в ближайшие три-четыре часа он не сможет с вами поговорить, - сообщили в приемной директора.

Напомним, ранее студенты и преподаватели Академии художеств попросили убрать из музея картины Евгении Васильевой. Они даже написали коллективное письмо, которое вмиг собрало сотни подписей. В нем творчество Васильевой названо вандализмом, которому не место в стенах Академии.

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