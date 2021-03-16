6,5 млрд уйдет на подготовку к соединению ЗСД и ШМСД в Санкт-Петербурге

Смольный ищет подрядчика для подготовки соединения ЗСД и ШМСД. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на подготовительные работы по подключению Западного скоростного диаметра с его «восточным коллегой», ВСД, который теперь именуют ШМСД – Широтной магистралью скоростного движения. От подрядчика требуется обустроить территорию будущей Витебской развязки.

- Начальная цена работ по подготовке строительного участка для последующих строительных работ, включая буровзрывные работы и работы по удалению скальных пород – 6 462 968 590 рублей. Подача заявок закончится 7 апреля 2021 года в 09:00, - сообщается на сайте госзакупок.

Судя по документам, финансирование разбили на три этапа: 1,6 млрд, 3,9 млрд и 1 млрд с 2021 по 2023 года соответственно.

Напомним, ШМСД, по планам, пройдет от ЗСД возле Благодатной улицы и направится через Неву мимо улиц Гранитной и Зольной. Далее новая магистраль соединится с КАД в районе Кудрово и протянется в Ленобласть.