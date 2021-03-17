Движение по дамбе Петербурга перекрыто из-за ДТП утром 17 марта

Две полосы движения перекрыли на петербургской дамбе из-за ДТП Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Движение по дамбе в Санкт-Петербурге перекрыто из-за аварии. В 08:50 часов в среду, 17 марта 2021 года, на дороге, соединяющей Северную столицу и Кронштадт произошло ДТП. Как рассказали в дирекции комплекса защитных сооружений, на 130 километре дороги с Финской стороны упал экскаватор.

- Дирекция КЗС информирует о перекрытии двух полос участка на 130 километре с Финской стороны. На данном участке произошло ДТП, пострадавших нет. По предварительной информации с трейлера сместился перевозимый экскаватор, - рассказали на дамбе.

На данный момент из-за аварии образовалась небольшая пробка. Экстренные службы уже прибыли на место, чтобы поднять машину и расчистить дорогу. Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и осторожными.

Напомним, также утром образовалась пробка в районе Дороге Жизни. Там работают силовики, останавливая попутные автомобили.