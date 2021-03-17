Петербуржец, у которого погибла дочка, истязал еще двух детей

Жителя Петербурга задержали за истязания троих детей и жены. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые детали появились в деле 48-летнего жителя Санкт-Петербурга, у которого погибла дочка. Оказалось, что он систематически истязал не только ее, но и двух младших детей. Это привело к распаду семьи, а потом и к трагедии.

- Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Доведение до самоубийства» и «Истязание», -сообщает пресс-служба Следкома.

По данным следствия, с апреля 2019 по май 2020 житель Василеостровского района избивал руками гражданскую жену, а также их совместных детей: дочь 2006 года рождения и сыновей 2009 и 2014 годов рождения, используя любые, даже незначительные поводы.

Устав от скандалов, женщина с детьми съехала на другую квартиру и подала на алименты. Однако пережитое не прошло даром.

- Согласно заключению психолога, действия подозреваемого, а также последующие судебные разбирательства способствовали наступлению у 14-летней девочки психотравмирующего состояния. В результате, 2 февраля 2021 года она погибла, - сообщает СК.