Мошенники начали сбор денег от имени родных погибшего хоккеиста «Динамо» Тимура Файзутдинова

Мошенники пытаются нажиться на памяти Тимура Файзутдинова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мошенники решили сыграть на трагедии с гибелью капитана молодежного хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова. В соцсетях и мессенджерах уже появились сообщение о сборе средств для семьи спортсмена.

- Важное объявление! Не перечисляйте деньги мошенникам, семья Тимура Файзутдинова не ведет сбор средств, - сообщает пресс-служба «Динамо СПб».

По словам представителей команды, родные хоккеиста ни в чем не нуждаются, клуб оказывает им всю необходимую помощь и поддержку.

Напомним, что 19-летний капитан «Динамо» умер утром 16 марта в клинике Ярославля, где находился после травмы, полученной в игре с местным «Локо» 12 марта. Шайба попала Тимуру в голову и врачи не смогли спасти ему жизнь несмотря на все усилия.

Похороны игрока пройдут 18 марта в его родном Челябинске. В петербургском дворце спорта «Юбилейный», где играло «Динамо», открыто место памяти с книгой соболезнований.