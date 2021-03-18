Суд отправил под стражу петербуржца, устроившего кровавую расправу над братом в Купчино

Суд арестовал петербуржца за попытку убийства брата в Купчино Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 18 марта 2021 года, провел слушание по делу о кровавой расправе мужчины над родным братом. 35-летний петербуржец обвиняется в попытке убийства родственника. Сегодня на заседании мужчину отправили под арест.

- Подсудимый и защитник вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставили на усмотрение суда. Мужчину отправили в СИЗО до 16 мая 2021 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Драма развернулась днем 16 марта на Бухарестской улице. Братья ехали в машине, когда между ними возникла ссора. Тогда младший напал на старшего и начал его избивать, резать ножом и два раза выстрелил в лицо из ракетницы, понимая, что так может его убить. Однако мужчина выжил, так как обвиняемый сбежал, а очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь.