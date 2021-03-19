Пляж Парка 300-летия благоустроят за деньги «Газпрома»

Пляж Парка 300-летия обещают "растянуть и благоустроить". Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга и глава «Газпрома» Алексей Миллер провели встречу, на которой, в частности, обсуждался вопрос благоустройства территории Парка 300-летия, расположенного в Приморском районе города. Пляжную зону обещают благоустроить и растянуть за счет денег концерна.

- Речь идет о благоустройстве пляжной зоны в парке 300-летия, создании спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры, а также интеграции парка в единый градостроительный и архитектурный ансамбль со стадионом «Газпром Арена» и «Лахта Центром», - сообщает пресс-служба Смольного.

Этот проект - часть общего этапа развития береговой линии в Приморском районе. Уже за бюджетные деньги планируется создать рекреационную зону на набережной Невы от 3-го Елагина моста (у входа в ЦПКиО) до Яхтенного моста у парка 300-летия. Здесь появятся пешеходные и велодорожки. Первый этап работ намечен на 2021 год.