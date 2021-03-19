БДТ хочет сделать передвижной театр и уехать с ним на гастроли

Труппа БДТ планирует гастролировать с передвижным театром. Фото: Олег ЗОЛОТО

Художественный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий заявил, что хочет создать передвижной театр. Под надувной (!) крышей поместится не только сцена с оборудованием, но и зрители.

- В настоящее время БДТ разрабатывает проект передвижного театра. Это будет модульная надувная конструкция, внутри которой можно разместить полноценную театральную сцену со зрительским залом на 500 мест. Как отметил художественный руководитель БДТ Андрей Могучий, с таким передвижным театром можно будет гастролировать по всей стране и миру, - сообщает пресс-служба Смольного

Как отметил худрук театра, идею он уже предложил Министерству культуры. Это позволит гастролировать труппе в тех местах, где нет необходимой стационарной инфраструктуры.

Напомним, что из-за повторного ремонта труппа БДТ с 1 апреля прекращает работу в здании на Фонтанке и переезжает на сцену Каменноостровского театра. Спектакли также пройдут на площадках Александринского театра, ТЮЗа и «Балтийского дома». Запланированы и гастроли по России.