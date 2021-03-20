Более 80 рыбаков сняли со льда Финского залива спасатели

Рыбаки выходят на лед несмотря на запреты и штрафы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Масштабная спасательная операция развернулась утром 20 марта в Финском заливе. В районе населенного пункта Старое Гарколово оторвало льдину с 42 рыбаками. Им на помощь выслали два вертолета, ледокол, буксир и катер на воздушной подушке. В это же время спасатели выгоняют со льда других рыболовов, сидевших ближе к берегу.

- В ходе мониторинга оперативной обстановки на льду были замечены еще люди, их также доставили на берег. На данный момент со льда снято уже более 80 человек. Спасательная операция продолжается, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области.

Спасатели напоминают, что лед сейчас тонкий и выходить на него строго запрещено. За нарушение правил в Ленобласти предусмотрен штраф: 2000-2500 рублей. Однако рыбаков не останавливает ни денежное наказание, ни опасность поплатиться за любимое хобби жизнью.