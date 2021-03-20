В Финском заливе на льдине дрейфуют 50 рыбаков

Рыбаков спасают с оторвавшейся льдины в районе поселка Старое Гарколово в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Спасательная операция развернулась утром 20 марта в Кингисеппском районе Ленинградской области. На Финском заливе оказались в беде около 50 рыбаков, которых уносит от берега на оторвавшейся льдине. На место ЧП направлены спасатели.

- 20 марта в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о том, что на акватории Финского залива в Кингисеппском районе, вблизи поселка Старое Гарколово образовалась трещина и на льду находится 50 рыбаков-любителей, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

К месту происшествия тут же отправился катер на воздушной подушке поисково-спасательного подразделения «Лебяжье». По тревоге были подняты и другие спасатели.

На оторвавшейся льдине находятся 42 рыбака. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Также на помощь дрейфующим рыбакам направлены буксир «Союз» морской спасательной службы и ледокол пограничной службы «Капитан Плахин», который идет из порта Усть-Луга. В воздух поднят вертолет МЧС и еще один, от Росавиации, находится в готовности.

Всего в спасательной операции участвует 32 человека и 10 единиц техники.

В МЧС отмечают, что сейчас в Ленинградской области (как и в Петербурге) действует запрет выхода на лед. Но, несмотря на это, рыбаки-любители все равно упорно отправляются на промысел. За нарушение запрета действует штраф в размере от 2000 до 2500 рублей.

Также накажут и тех рыбаков, которых сейчас спасают на Финском заливе.

- Так как в Ленинградской области введен запрет выхода на лед к нарушителям будут применены меры административной ответственности, - напомнили в МЧС.

ОБНОВЛЕНО:

По уточненным данным на льдине находятся 42 рыбака. Спасательная операция продолжается.

Со льда на прибрежной части спасателями параллельно сняты около 80 человек.

Операция закончена, всех дрейфовавших вывезли на берег вертолетом МЧС. Пострадавших нет.