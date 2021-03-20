Видео спасения рыбаков со льдины вертолетом показали в МЧС

Рыбаков спасли со льдины в Финском заливе. Фото: ГУ МЧС по ЛО

В МЧС показали видео спасательной операции по вызволению рыбаков, уплывших в Финский залив на оторвавшейся льдине. ЧП произошло утром 20 марта в Кингисеппском районе Ленинградской области.

- В 09:10 поступило сообщение, что на акватории Финского залива образовалась трещина и на льду находится около 50 рыбаков-любителей. На место на трех плавсредствах направились спасатели, в готовности к применению два вертолета МЧС России и Росавиации, - сообщала пресс-служба ведомства.

Для спасения людей было задействовано судно на воздушной подушке, буксир и в готовности находился ледокол. На месте ЧП работали 32 спасателя.

В итоге рыбаков за два захода эвакуировали на берег вертолетом МЧС, а при помощи судна на воздушной подушке с прибрежного льда вывезли еще около 40 человек.

На данный момент операция завершена, но нарушителей ждет оформление протоколов и штраф.