Мокрый снег и ветер обещают в Петербурге в понедельник, 22 марта

Мокрый снег ожидается в Петербурге в понедельник. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Синоптики предупреждают водителей Петербурга и Ленинградской области о сложной обстановке на дорогах. Из-за ночных заморозков асфальт покрылся коркой льда, что уже привело к серьезному ДТП на трассе «Сортавала». А днем в понедельник обещают еще и мокрый снег с метелью.

- 22 марта ожидается облачная погода. Днем мокрый снег. Температура воздуха утром -3...-1, днем -1...+1 градус. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

По состоянию на 7:30 утра в Петербурге дует северо-западный веер скоростью 3-9 метров в секунду, давление составляет 747.2 мм ртутного столба, а влажность достигает 74%.

Контрольные термометры показывают -1,7 градуса.

Впрочем, морозы осталось терпеть недолго, ведь уже в среду дневная температура поднимется до +8 градусов. С этого момента в Петербурге и Ленобласти начнется поворот на климатическую весну.