Кишечную инфекцию заподозрили у воспитанников детского сада в Петербурге

В детском саду Петербурга заподозрили появление кишечной палочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В детском саду номер 60 Калининского района Санкт-Петербурга заподозрили появление кишечной палочки. В понедельник, 22 марта 2021 года, стало известно, что четверо детей в учреждении, расположенном на проспекте Луначарского, почувствовали недомогание. Родители малышей сразу же обратились за медицинской помощью.

- Диагноз им еще не поставлен, поэтому говорить о вспышке кишечной инфекции пока рано – не исключено, что речь может идти и об ОРВИ, - пишет газета "Петербургский дневник".

Сейчас в детский сад для проверки уже выехали сотрудники Роспотребнадзора. Точный диагноз установят после проведения всех анализов. Медики подозревают, что малыши могли заболеть гастроэнтеритом.

Напомним, в ноябре 2020 года с отравлением слегли более 100 учеников школы в Кронштадте. После этого было возбуждено уголовное дело.