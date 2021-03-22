Двух малышей госпитализировали из-за вспышки острой кишечной инфекции в детсаду №60 в Санкт-Петербурге

В петербургском детсаду четверо малышей подхватили острую кишечную инфекцию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Инспекторы Роспотребнадзора отчитались о проверке детского сада №60 Калининского района в Санкт-Петербурге, где ранее малыши пожаловались на боли в животе. Худшие опасения подтвердились, в дошкольном учреждении действительно возник очаг острой кишечной инфекции. Всего специалисты зарегистрировали четыре случая гастроэнтерита среди детей.

- В больницу госпитализировали двух воспитанников. Сотрудники городского управления Роспотребнадзора незамедлительно начали расследование происшествия. Инспекторы обследуют персонал детского сада, отбирают пробы продовольственного сырья и пищевой продукции для лабораторного исследования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

О результатах исследований пока говорить не приходится. Причины появления инфекции только начали устанавливать. В Роспотребнадзоре обещают провести противоэпидемические мероприятия и контролировать развитие ситуации в детсаду.